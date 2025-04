Merck Aktie News: Anleger greifen bei Merck am Nachmittag zu

Merck im Blick

Zu den Gewinnern des Tages zählt am Dienstagnachmittag die Aktie von Merck. Die Aktie legte zuletzt in der XETRA-Sitzung 0,6 Prozent auf 127,35 EUR zu.

Im XETRA-Handel gewann die Aktie um 15:52 Uhr 0,6 Prozent auf 127,35 EUR. Zwischenzeitlich stieg die Merck-Aktie sogar auf 128,90 EUR. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 128,20 EUR. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 127.072 Merck-Aktien.

Mit einem Kursgewinn bis auf 177,00 EUR erreichte der Titel am 31.08.2024 ein 52-Wochen-Hoch. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 38,99 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Bei 125,70 EUR erreichte der Anteilsschein am 27.03.2025 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 1,30 Prozent.

2024 wurde eine Dividende von Höhe von 2,20 EUR ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 2,42 EUR. Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 180,57 EUR je Merck-Aktie aus.

Am 06.03.2025 legte Merck die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 31.12.2024 endete, vor. Das EPS wurde auf 1,53 EUR beziffert. Ein Jahr zuvor waren 1,35 EUR je Aktie erzielt worden. Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 3,69 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 5,42 Mrd. EUR umgesetzt, gegenüber 5,23 Mrd. EUR im Vorjahreszeitraum.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2025 9,30 EUR je Aktie in den Merck-Büchern.

