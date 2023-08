Merck Aktie News: Merck am Dienstagnachmittag mit positiven Vorzeichen

Blick auf Aktienkurs

Zu den Performance-Besten des Tages zählt am Dienstagnachmittag die Aktie von Merck. Die Aktionäre schickten das Papier von Merck nach oben. Im XETRA-Handel gewann die Aktie zuletzt 0,3 Prozent auf 160,35 EUR.

Um 15:52 Uhr sprang die Merck-Aktie im XETRA-Handel an und legte um 0,3 Prozent auf 160,35 EUR zu. In der Spitze gewann die Merck-Aktie bis auf 161,25 EUR. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 160,35 EUR. Zuletzt betrug der Umsatz im XETRA-Handel 79.231 Merck-Aktien.

Mit einem Kursgewinn bis auf 202,80 EUR erreichte der Titel am 11.01.2023 ein 52-Wochen-Hoch. Der derzeitige Kurs der Merck-Aktie liegt somit 20,93 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 10.07.2023 bei 145,60 EUR. Mit einem Abschlag von mindestens 9,20 Prozent könnte die Merck-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 202,78 EUR je Merck-Aktie aus.

Merck veröffentlichte am 11.05.2023 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.03.2023 abgelaufenen Jahresviertel. Es stand ein EPS von 2,36 EUR je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Merck noch ein Gewinn pro Aktie von 2,41 EUR in den Büchern gestanden. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Merck in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 1,83 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 5.293,00 EUR im Vergleich zu 5.198,00 EUR im Vorjahresquartal.

Mit der Q2 2023-Bilanzvorlage von Merck wird am 03.08.2023 gerechnet. Merck dürfte die Q2 2024-Ergebnisse Experten zufolge am 08.08.2024 präsentieren.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Merck-Aktie in Höhe von 9,13 EUR im Jahr 2023 aus.

