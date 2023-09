Merck Aktie News: Merck zeigt sich am Mittag freundlich

Aktienkurs im Fokus

Zu den Gewinnern des Tages zählt am Freitagmittag die Aktie von Merck. Zuletzt stieg die Merck-Aktie. In der XETRA-Sitzung kletterte das Papier um 0,5 Prozent auf 166,80 EUR.

Im XETRA-Handel gewannen die Merck-Papiere um 11:49 Uhr 0,5 Prozent. Die Merck-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 166,95 EUR. Mit einem Wert von 166,00 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 26.647 Merck-Aktien umgesetzt.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 202,80 EUR. Dieser Kurs wurde am 11.01.2023 erreicht. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 21,58 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 145,60 EUR. Dieser Wert wurde am 10.07.2023 erreicht. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Merck-Aktie 14,56 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Analysten bewerten die Merck-Aktie im Durchschnitt mit 202,63 EUR.

Am 03.08.2023 hat Merck in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.06.2023 – vorgestellt. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 2,20 EUR präsentiert. Im Vorjahr hatten 2,64 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Merck in dem abgelaufenen Quartal Umsatzeinbußen von 4,78 Prozent hinnehmen müssen. Der Umsatz lag bei 5.302,00 EUR. Im Vorjahresviertel waren 5.568,00 EUR in den Büchern gestanden.

Die Vorlage der Q3 2023-Finanzergebnisse wird am 09.11.2023 erwartet. Am 14.11.2024 wird Merck schätzungsweise die Ergebnisse für Q3 2024 präsentieren.

Den erwarteten Gewinn je Merck-Aktie für das Jahr 2023 setzen Experten auf 8,76 EUR fest.

