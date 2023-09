Merck Aktie News: Merck tendiert am Nachmittag nordwärts

Merck im Blick

Zu den Gewinnern des Tages zählt am Freitagnachmittag die Aktie von Merck. Das Papier von Merck legte zuletzt zu und stieg im XETRA-Handel um 0,8 Prozent auf 167,25 EUR.

Die Aktie notierte um 15:52 Uhr mit Gewinnen. Im XETRA-Handel legte sie um 0,8 Prozent auf 167,25 EUR zu. Den höchsten Stand des Tages erreichte die Merck-Aktie bisher bei 167,85 EUR. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 166,00 EUR. Zuletzt betrug der Umsatz im XETRA-Handel 87.460 Merck-Aktien.

Am 11.01.2023 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 202,80 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Der derzeitige Kurs der Merck-Aktie liegt somit 17,53 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Am 10.07.2023 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 145,60 EUR und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Abschläge von 12,94 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Analysten bewerten die Merck-Aktie im Durchschnitt mit 202,63 EUR.

Merck ließ sich am 03.08.2023 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.06.2023 beendeten Jahresviertel offengelegt. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 2,20 EUR. Im Vorjahresviertel hatte Merck 2,64 EUR je Aktie erwirtschaftet. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Merck in dem abgelaufenen Quartal Umsatzeinbußen von 4,78 Prozent hinnehmen müssen. Der Umsatz lag bei 5.302,00 EUR. Im Vorjahresviertel waren 5.568,00 EUR in den Büchern gestanden.

Am 09.11.2023 dürfte die Q3 2023-Bilanz von Merck veröffentlicht werden. Die Veröffentlichung der Merck-Ergebnisse für Q3 2024 erwarten Experten am 14.11.2024.

Analysten erwarten für 2023 einen Gewinn in Höhe von 8,76 EUR je Merck-Aktie.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Merck-Aktie

Experten sehen bei Merck-Aktie Potenzial

DAX 40-Wert Merck-Aktie: So viel Verlust wäre bei einem frühen Investment in Merck angefallen

DAX 40-Titel Merck-Aktie: So viel Gewinn hätte ein frühes Investment in Merck abgeworfen