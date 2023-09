Merck Aktie News: Merck am Vormittag mit stabiler Tendenz

Aktienkurs aktuell

Die Aktie von Merck zeigt am Freitagvormittag wenig Änderung. Bei der Merck-Aktie ließ sich zuletzt kaum Bewegung zum Vortag ausmachen. Im XETRA-Handel hat das Papier einen Wert von 166,00 EUR.

Mit einem Kurs von 166,00 EUR zeigte sich die Merck-Aktie im XETRA-Handel um 09:06 Uhr kaum verändert. Die Merck-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 166,20 EUR. Die Abwärtsbewegung der Merck-Aktie ging bis auf 165,75 EUR. Zur Startglocke stand der Titel bei 166,00 EUR. Zuletzt wurden via XETRA 6.270 Merck-Aktien umgesetzt.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 11.01.2023 bei 202,80 EUR. Der aktuelle Kurs der Merck-Aktie ist somit 22,17 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Am 10.07.2023 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 145,60 EUR ab. Mit einem Abschlag von mindestens 12,29 Prozent könnte die Merck-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 202,63 EUR für die Merck-Aktie aus.

Merck ließ sich am 03.08.2023 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.06.2023 beendeten Jahresviertel offengelegt. In Sachen EPS wurden 2,20 EUR je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Merck 2,64 EUR je Aktie eingenommen. Das vergangene Quartal hat Merck mit einem Umsatz von insgesamt 5.302,00 EUR abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 5.568,00 EUR erwirtschaftet worden waren, um 4,78 Prozent verringert.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q3 2023 dürfte Merck am 09.11.2023 vorlegen. Mit der Vorlage der Q3 2024-Bilanz von Merck rechnen Experten am 14.11.2024.

Analysten erwarten für 2023 einen Gewinn in Höhe von 8,76 EUR je Merck-Aktie.

Redaktion finanzen.net

