Merck Aktie News: Merck am Nachmittag freundlich
Die Aktie von Merck gehört am Montagnachmittag zu den erfolgreicheren des Tages. Zuletzt sprang die Merck-Aktie im XETRA-Handel an und legte um 0,2 Prozent auf 108,55 EUR zu.
Die Aktie legte um 15:49 Uhr in der XETRA-Sitzung 0,2 Prozent auf 108,55 EUR zu. Das bisherige Tageshoch markierte die Merck-Aktie bei 109,95 EUR. Den Handelstag beging das Papier bei 109,00 EUR. Bisher wurden heute 57.650 Merck-Aktien gehandelt.
Am 31.08.2024 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 177,00 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Der derzeitige Kurs der Merck-Aktie liegt somit 38,67 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Am 07.08.2025 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 100,70 EUR und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Merck-Aktie 7,80 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.
Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 2,27 EUR, nach 2,20 EUR im Jahr 2024. Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die Merck-Aktie bei 148,71 EUR.
Die Zahlen des am 30.06.2025 abgelaufenen Quartals präsentierte Merck am 07.08.2025. Der Gewinn je Aktie lag bei 1,50 EUR. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 1,40 EUR je Aktie vermeldet. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 5,26 Mrd. EUR – das entspricht einem Minus von 1,81 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 5,35 Mrd. EUR in den Büchern gestanden hatten.
Den erwarteten Gewinn je Merck-Aktie für das Jahr 2025 setzen Experten auf 8,32 EUR fest.
