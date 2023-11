Merck Aktie News: Merck am Mittag im Plus

Notierung im Fokus

Die Aktie von Merck gehört am Mittwochmittag zu den erfolgreicheren des Tages. Das Papier von Merck konnte zuletzt klettern und stieg im XETRA-Handel um 0,4 Prozent auf 142,85 EUR.

Die Merck-Aktie notierte im XETRA-Handel um 11:48 Uhr in Grün und gewann 0,4 Prozent auf 142,85 EUR. In der Spitze gewann die Merck-Aktie bis auf 144,70 EUR. Mit einem Wert von 142,70 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 101.269 Merck-Aktien.

Mit einem Kursgewinn bis auf 202,80 EUR erreichte der Titel am 11.01.2023 ein 52-Wochen-Hoch. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 41,97 Prozent über dem aktuellen Kurs der Merck-Aktie. Am 30.10.2023 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 135,00 EUR ab. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 5,50 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 195,63 EUR je Merck-Aktie aus.

Am 03.08.2023 legte Merck die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.06.2023 endete, vor. Es stand ein EPS von 2,20 EUR je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Merck noch ein Gewinn pro Aktie von 2,64 EUR in den Büchern gestanden. Das vergangene Quartal hat Merck mit einem Umsatz von insgesamt 5.302,00 EUR abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 5.568,00 EUR erwirtschaftet worden waren, um 4,78 Prozent verringert.

Merck dürfte die Finanzergebnisse für Q3 2023 voraussichtlich am 09.11.2023 präsentieren. Schätzungsweise am 14.11.2024 dürfte Merck die Q3 2024-Finanzergebnisse präsentieren.

Analysten erwarten für 2023 einen Gewinn in Höhe von 8,56 EUR je Merck-Aktie.

