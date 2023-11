Merck Aktie News: Merck schiebt sich am Mittwochnachmittag vor

Notierung im Blick

Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Mittwochnachmittag der Anteilsschein von Merck. Die Aktionäre schickten das Papier von Merck nach oben. Im XETRA-Handel gewann die Aktie zuletzt 0,9 Prozent auf 143,70 EUR.

Im XETRA-Handel gewannen die Merck-Papiere um 15:52 Uhr 0,9 Prozent. Den höchsten Wert des Tages markierte die Merck-Aktie bei 144,70 EUR. Bei 142,70 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Zuletzt wechselten 164.583 Merck-Aktien den Besitzer.

Bei 202,80 EUR markierte der Titel am 11.01.2023 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 41,13 Prozent. Am 30.10.2023 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 135,00 EUR ab. Mit einem Kursverlust von 6,05 Prozent würde die Merck-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 195,63 EUR je Merck-Aktie aus.

Am 03.08.2023 hat Merck die Kennzahlen zum am 30.06.2023 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Es stand ein EPS von 2,20 EUR je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Merck noch ein Gewinn pro Aktie von 2,64 EUR in den Büchern gestanden. Dabei wurde eine Umsatzabschwächung um 4,78 Prozent auf 5.302,00 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 5.568,00 EUR in den Büchern gestanden.

Voraussichtlich am 09.11.2023 dürfte Merck Anlegern einen Blick in die Q3 2023-Bilanz gewähren. Einen Blick in die Q3 2024-Bilanz können Merck-Anleger Experten zufolge am 14.11.2024 werfen.

Experten taxieren den Merck-Gewinn für das Jahr 2023 auf 8,56 EUR je Aktie.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Merck-Aktie

So schätzen die Analysten die Zukunft der Merck-Aktie ein

Freundlicher Handel in Frankfurt: LUS-DAX mit positivem Vorzeichen

Dienstagshandel in Frankfurt: DAX am Mittag im Aufwind