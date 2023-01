Merck Aktie News: Merck verbilligt sich am Vormittag

Die Merck-Aktie gab im XETRA-Handel um 09:22 Uhr um 0,2 Prozent auf 180,55 EUR nach. Die größten Abgaben verzeichnete die Merck-Aktie bis auf 180,55 EUR. Bei 181,35 EUR ging der Anteilsschein in den XETRA-Handel. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 3.674 Merck-Aktien.

Am 03.01.2022 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 228,60 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Merck-Aktie mit einem Kursplus von 21,02 Prozent wieder erreichen. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 153,10 EUR. Dieser Wert wurde am 22.06.2022 erreicht. Mit einem Kursverlust von 17,93 Prozent würde die Merck-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Experten gaben als mittleres Kursziel 211,78 EUR an.

Merck veröffentlichte am 10.11.2022 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.09.2022 abgelaufenen Jahresviertel. Das EPS lag bei 2,12 EUR. Im letzten Jahr hatte Merck einen Gewinn von 2,24 EUR je Aktie eingefahren. Auf der Umsatzseite standen 5.805,70 EUR in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 4.973,00 EUR umgesetzt.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q4 2022 dürfte Merck am 02.03.2023 vorlegen. Schätzungsweise am 07.03.2024 dürfte Merck die Q4 2023-Finanzergebnisse präsentieren.

Beim Gewinn 2025 gehen Experten vorab davon aus, dass Merck ein EPS in Höhe von 12,39 EUR in den Büchern stehen haben wird.

