Merck Aktie News: Merck am Mittag mit Einbußen

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Dienstagmittag die Aktie von Merck. Die Merck-Aktie gab im XETRA-Handel zuletzt um 0,8 Prozent auf 143,00 EUR nach.

Um 11:48 Uhr ging es für die Merck-Aktie nach unten. Im XETRA-Handel fiel das Papier um 0,8 Prozent auf 143,00 EUR. Die Merck-Aktie wertet zwischenzeitlich bis auf 142,75 EUR ab. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 144,45 EUR. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 77.984 Merck-Aktien umgesetzt.

Am 11.01.2023 markierte das Papier bei 202,80 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Merck-Aktie somit 29,49 Prozent niedriger. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 13.12.2023 bei 134,30 EUR. Das 52-Wochen-Tief könnte die Merck-Aktie mit einem Verlust von 6,08 Prozent wieder erreichen.

Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die Merck-Aktie bei 193,75 EUR.

Die Zahlen des am 30.09.2023 abgelaufenen Quartals präsentierte Merck am 09.11.2023. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 2,07 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 2,12 EUR erwirtschaftet worden. Auf der Umsatzseite wurde ein Minus von 10,90 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr vermeldet. Der Umsatz belief sich auf 5.173,00 EUR. Im Vorjahreszeitraum waren 5.805,70 EUR in den Büchern gestanden.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q4 2023 dürfte Merck am 07.03.2024 vorlegen. Mit der Präsentation der Q4 2024-Finanzergebnisse von Merck rechnen Experten am 06.03.2025.

Analysten erwarten für 2023 einen Gewinn in Höhe von 8,47 EUR je Merck-Aktie.

