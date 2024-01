Merck Aktie News: Merck am Dienstagvormittag gefragt

Fokus auf Aktienkurs

Die Aktie von Merck gehört am Dienstagvormittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Die Aktionäre schickten das Papier von Merck nach oben. Im XETRA-Handel gewann die Aktie zuletzt 0,3 Prozent auf 144,55 EUR.

Um 09:05 Uhr konnte die Aktie von Merck zulegen und verteuerte sich in der XETRA-Sitzung um 0,3 Prozent auf 144,55 EUR. Den höchsten Stand des Tages erreichte die Merck-Aktie bisher bei 144,80 EUR. Zur Startglocke stand der Titel bei 144,45 EUR. Die Anzahl der bisher gehandelten Merck-Aktien beläuft sich auf 18.462 Stück.

Bei 202,80 EUR erreichte der Titel am 11.01.2023 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 40,30 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Bei einem Wert von 134,30 EUR erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (13.12.2023). Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 7,09 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 193,75 EUR für die Merck-Aktie aus.

Am 09.11.2023 lud Merck zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.09.2023 endete. Das EPS belief sich auf 2,07 EUR gegenüber 2,12 EUR je Aktie im Vorjahresquartal. Beim Umsatz vermeldetet das Unternehmen einen Rückgang um 10,90 Prozent auf 5.173,00 EUR. Im Vorjahreszeitraum hatte der Umsatz bei 5.805,70 EUR gelegen.

Merck dürfte die Finanzergebnisse für Q4 2023 voraussichtlich am 07.03.2024 präsentieren. Experten prognostizieren die Vorlage der Q4 2024-Bilanz am 06.03.2025.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2023 auf 8,47 EUR je Aktie belaufen.

