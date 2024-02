Merck Aktie News: Merck am Freitagnachmittag mit roten Vorzeichen

Merck im Blick

Zu den Verlierern des Tages zählt am Freitagnachmittag die Aktie von Merck. Die Merck-Aktie gab im XETRA-Handel zuletzt um 1,8 Prozent auf 147,05 EUR nach.

Das Papier von Merck gab in der XETRA-Sitzung ab. Um 15:52 Uhr ging es um 1,8 Prozent auf 147,05 EUR abwärts. Die Merck-Aktie sank bis auf 146,80 EUR. Den Handelstag beging das Papier bei 150,65 EUR. Zuletzt wechselten via XETRA 136.085 Merck-Aktien den Besitzer.

Am 14.02.2023 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 189,35 EUR an. Gewinne von 28,77 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 134,30 EUR am 13.12.2023. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 8,67 Prozent.

Das durchschnittliche Kursziel liegt für die Merck-Aktie bei 183,43 EUR.

Merck gewährte am 09.11.2023 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.09.2023 abgelaufenen Quartals. Der Gewinn je Aktie lag bei 2,07 EUR. Im Vorjahresviertel waren 2,12 EUR je Aktie erzielt worden. Umsatzseitig standen 5.173,00 EUR in den Büchern – ein Minus von 10,90 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Merck 5.805,70 EUR erwirtschaftet hatte.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 07.03.2024 erfolgen. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q4 2024-Bilanz auf den 06.03.2025.

Analysten erwarten für 2023 einen Gewinn in Höhe von 8,43 EUR je Merck-Aktie.

