Merck Aktie News: Merck verteuert sich am Vormittag

Die Aktie von Merck gehört am Freitagvormittag zu den Performance-Besten des Tages. Das Papier von Merck legte zuletzt zu und stieg im XETRA-Handel um 0,7 Prozent auf 150,80 EUR.

Die Aktionäre schickten das Papier von Merck nach oben. Im XETRA-Handel gewann die Aktie um 09:07 Uhr 0,7 Prozent auf 150,80 EUR. Bei 150,80 EUR markierte die Merck-Aktie ihr bisheriges Tageshoch. Den XETRA-Handel startete das Papier bei 150,65 EUR. Zuletzt wechselten 13.058 Merck-Aktien den Besitzer.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 189,35 EUR. Dieser Kurs wurde am 14.02.2023 erreicht. 25,56 Prozent Plus fehlen der Merck-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 13.12.2023 bei 134,30 EUR. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Merck-Aktie 12,29 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 183,43 EUR an.

Am 09.11.2023 hat Merck in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.09.2023 – vorgestellt. Merck hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 2,07 EUR je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 2,12 EUR je Aktie gewesen. Der Umsatz wurde auf 5.173,00 EUR beziffert – das bedeutet einen Abschlag von 10,90 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 5.805,70 EUR umgesetzt worden waren.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q4 2023 dürfte Merck am 07.03.2024 vorlegen. Mit der Präsentation der Q4 2024-Finanzergebnisse von Merck rechnen Experten am 06.03.2025.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2023 liegen bei durchschnittlich 8,43 EUR je Merck-Aktie.

