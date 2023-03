Merck Aktie News: Merck am Mittag höher

Um 12:07 Uhr sprang die Merck-Aktie im XETRA-Handel an und legte um 0,3 Prozent auf 177,65 EUR zu. In der Spitze legte die Merck-Aktie bis auf 177,65 EUR zu. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 171,75 EUR. Zuletzt betrug der Umsatz im XETRA-Handel 140.059 Merck-Aktien.

Bei einem Wert von 202,80 EUR erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (11.01.2023). Gewinne von 12,40 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 22.06.2022 bei 153,10 EUR. Derzeit notiert die Merck-Aktie damit 16,04 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die Merck-Aktie bei 213,20 EUR.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte Merck am 10.11.2022 vor. Es stand ein EPS von 2,12 EUR je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Merck noch ein Gewinn pro Aktie von 2,24 EUR in den Büchern gestanden. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Merck in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 16,74 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 5.805,70 EUR im Vergleich zu 4.973,00 EUR im Vorjahresquartal.

Die Vorlage der Q4 2022-Finanzergebnisse wird am 02.03.2023 erwartet. Mit der Präsentation der Q4 2023-Finanzergebnisse von Merck rechnen Experten am 07.03.2024.

Beim Gewinn 2022 gehen Experten vorab davon aus, dass Merck ein EPS in Höhe von 10,16 EUR in den Büchern stehen haben wird.

