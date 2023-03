Merck Aktie News: Merck zeigt sich am Nachmittag freundlich

Im XETRA-Handel gewannen die Merck-Papiere um 04:06 Uhr 1,4 Prozent. In der Spitze gewann die Merck-Aktie bis auf 180,15 EUR. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 171,75 EUR. Zuletzt wurden via XETRA 295.381 Merck-Aktien umgesetzt.

Am 11.01.2023 markierte das Papier bei 202,80 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Gewinne von 11,42 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Am 22.06.2022 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 153,10 EUR. Mit Abgaben von 17,34 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 213,20 EUR für die Merck-Aktie.

Am 10.11.2022 hat Merck in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.09.2022 – vorgestellt. Der Gewinn je Aktie wurde auf 2,12 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal waren 2,24 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Das vergangene Quartal hat Merck mit einem Umsatz von insgesamt 5.805,70 EUR abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 4.973,00 EUR erwirtschaftet worden waren, um 16,74 Prozent gesteigert.

Merck wird die nächste Bilanz für Q4 2022 voraussichtlich am 02.03.2023 vorlegen. Merck dürfte die Q4 2023-Ergebnisse Experten zufolge am 07.03.2024 präsentieren.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2022 liegen bei durchschnittlich 10,16 EUR je Merck-Aktie.

