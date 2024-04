Merck Aktie News: Merck gibt am Vormittag ab

Aktienkurs aktuell

Zu den Verlierern des Tages zählt am Dienstagvormittag die Aktie von Merck. Die Merck-Aktie rutschte in der XETRA-Sitzung um 0,3 Prozent auf 163,10 EUR ab.

Die Merck-Aktie wies um 09:06 Uhr Verluste aus. Im XETRA-Handel ging es für das Papier um 0,3 Prozent auf 163,10 EUR abwärts. Die größten Abgaben verzeichnete die Merck-Aktie bis auf 162,90 EUR. Die XETRA-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 163,60 EUR. Im heutigen Handel wurden bisher 5.601 Merck-Aktien umgesetzt.

Am 07.04.2023 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 176,75 EUR an. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 8,37 Prozent. Der Anteilsschein verbuchte am 13.12.2023 Kursverluste bis auf 134,30 EUR und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 17,66 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Nach 2,20 EUR im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 2,30 EUR je Merck-Aktie. Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 186,83 EUR je Merck-Aktie aus.

Die Bilanz zum am 30.09.2023 abgelaufenen Quartal legte Merck am 09.11.2023 vor. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 2,07 EUR gegenüber 2,12 EUR im Vorjahresquartal. Umsatzseitig standen 5.173,00 EUR in den Büchern – ein Minus von 10,90 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Merck 5.805,70 EUR erwirtschaftet hatte.

Die Vorlage der Q1 2024-Finanzergebnisse wird am 15.05.2024 erwartet. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q1 2025 rechnen Experten am 14.05.2025.

In der Merck-Bilanz dürfte laut Analysten 2024 8,52 EUR je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

