Merck Aktie News: Merck am Nachmittag leichter

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Mittwochnachmittag die Aktie von Merck. Die Merck-Aktie stand in der XETRA-Sitzung zuletzt 1,5 Prozent im Minus bei 124,75 EUR.

Die Merck-Aktie gab im XETRA-Handel um 15:52 Uhr um 1,5 Prozent auf 124,75 EUR nach. Die Merck-Aktie gab in der Spitze bis auf 123,20 EUR nach. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 125,55 EUR. Bisher wurden heute 156.328 Merck-Aktien gehandelt.

Am 31.08.2024 markierte das Papier bei 177,00 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Merck-Aktie mit einem Kursplus von 41,88 Prozent wieder erreichen. Am 02.04.2025 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 123,20 EUR ab. Der derzeitige Kurs der Merck-Aktie liegt somit 1,26 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 2,41 EUR. Im Vorjahr hatte Merck 2,20 EUR je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 180,57 EUR.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Merck am 06.03.2025. Es stand ein EPS von 1,53 EUR je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Merck noch ein Gewinn pro Aktie von 1,35 EUR in den Büchern gestanden. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Merck im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 3,69 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 5,42 Mrd. EUR. Im Vorjahresviertel waren 5,23 Mrd. EUR in den Büchern gestanden.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Merck-Aktie in Höhe von 9,24 EUR im Jahr 2025 aus.

