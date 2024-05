Merck Aktie News: Merck legt am Mittag zu

Kursentwicklung

Zu den Performance-Besten des Tages zählt am Donnerstagmittag die Aktie von Merck. Die Merck-Aktie konnte zuletzt im XETRA-Handel zulegen und verteuerte sich um 0,5 Prozent auf 149,70 EUR.

Um 11:47 Uhr stieg die Merck-Aktie. In der XETRA-Sitzung kletterte das Papier um 0,5 Prozent auf 149,70 EUR. Den Tageshöchststand markierte die Merck-Aktie bei 150,60 EUR. Bei 149,75 EUR eröffnete der Anteilsschein. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 58.482 Merck-Aktien den Besitzer.

Der Anteilsschein kletterte am 07.06.2023 auf bis zu 172,40 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 15,16 Prozent. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 13.12.2023 bei 134,30 EUR. Der aktuelle Kurs der Merck-Aktie ist somit 10,29 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Merck-Aktionäre bezogen im Jahr 2023 über eine Dividende in Höhe von 2,20 EUR. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 2,29 EUR belaufen. Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 186,83 EUR an.

Am 07.03.2024 äußerte sich Merck zu den Kennzahlen des am 31.12.2023 ausgelaufenen Quartals. Das Ergebnis je Aktie lag bei 1,35 EUR, nach 1,51 EUR im Vorjahresvergleich. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Merck in dem abgelaufenen Quartal Umsatzeinbußen von 7,69 Prozent hinnehmen müssen. Der Umsatz lag bei 5,23 Mrd. EUR. Im Vorjahresviertel waren 5,66 Mrd. EUR in den Büchern gestanden.

Merck dürfte die Finanzergebnisse für Q1 2024 voraussichtlich am 15.05.2024 präsentieren. Mit der Präsentation der Q1 2025-Finanzergebnisse von Merck rechnen Experten am 14.05.2025.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2024 8,54 EUR je Aktie in den Merck-Büchern.

