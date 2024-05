Merck Aktie News: Anleger greifen bei Merck am Vormittag zu

Aktienkurs im Fokus

Die Aktie von Merck gehört am Donnerstagvormittag zu den Performance-Besten des Tages. Die Merck-Aktie stieg im XETRA-Handel. Zuletzt verteuerte sich das Papier um 0,5 Prozent auf 149,70 EUR.

Die Merck-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 09:06 Uhr 0,5 Prozent im Plus bei 149,70 EUR. Die Merck-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 150,05 EUR. Bei 149,75 EUR ging der Anteilsschein in den XETRA-Handel. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 7.952 Merck-Aktien den Besitzer.

Am 07.06.2023 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 172,40 EUR. Mit einem Zuwachs von 15,16 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Am 13.12.2023 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 134,30 EUR und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 10,29 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Im Jahr 2023 erhielten Merck-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 2,20 EUR. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 2,29 EUR. Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 186,83 EUR für die Merck-Aktie.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Merck am 07.03.2024. Das Ergebnis je Aktie lag bei 1,35 EUR, nach 1,51 EUR im Vorjahresvergleich. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Merck in dem abgelaufenen Quartal Umsatzeinbußen von 7,69 Prozent hinnehmen müssen. Der Umsatz lag bei 5,23 Mrd. EUR. Im Vorjahresviertel waren 5,66 Mrd. EUR in den Büchern gestanden.

Die kommende Q1 2024-Kennzahlen werden voraussichtlich am 15.05.2024 veröffentlicht. Experten kalkulieren am 14.05.2025 mit der Veröffentlichung der Q1 2025-Bilanz von Merck.

Beim Gewinn 2024 gehen Experten vorab davon aus, dass Merck ein EPS in Höhe von 8,54 EUR in den Büchern stehen haben wird.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Merck-Aktie

Jefferies & Company Inc. veröffentlicht Investment-Empfehlung: Merck-Aktie mit Buy

Erste Schätzungen: Merck legt Zahlen zum jüngsten Quartal vor

Merck-Aktie schwächelt: Ex-SAP-Vorstand Kleinemeier leitet Merck-Aufsichtsrat