Merck Aktie News: Merck am Donnerstagvormittag mit grünen Vorzeichen

Die Aktionäre schickten das Papier von Merck nach oben. Im XETRA-Handel gewann die Aktie um 02.06.2022 09:22:00 Uhr 1,0 Prozent auf 173,75 EUR. In der Spitze legte die Merck-Aktie bis auf 174,00 EUR zu. Den XETRA-Handel startete das Papier bei 173,40 EUR. Die Anzahl der bisher gehandelten Merck-Aktien beläuft sich auf 7.196 Stück.

Am 30.12.2021 markierte das Papier bei 231,50 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Mit einem Zuwachs von 24,95 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 142,80 EUR. Dieser Wert wurde am 04.06.2021 erreicht. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 21,67 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 220,45 EUR.

Am 12.05.2022 hat Merck die Kennzahlen zum am 31.03.2022 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Das EPS belief sich auf 2,41 EUR gegenüber 2,18 EUR je Aktie im Vorjahresquartal. Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 12,24 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 5.198,00 EUR, während im Vorjahreszeitraum 4.631,00 EUR ausgewiesen worden waren.

Am 04.08.2022 dürfte die Q2 2022-Bilanz von Merck veröffentlicht werden. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q2 2023-Bilanz auf den 03.08.2023.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2023 liegen bei durchschnittlich 10,50 EUR je Merck-Aktie.

