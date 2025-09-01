Merck Aktie News: Merck am Dienstagvormittag mit roter Tendenz

So entwickelt sich Merck

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Dienstagvormittag die Aktie von Merck. Die Merck-Aktie notierte zuletzt im XETRA-Handel in Rot und verlor 0,1 Prozent auf 108,55 EUR.

Um 09:06 Uhr rutschte die Merck-Aktie in der XETRA-Sitzung um 0,1 Prozent auf 108,55 EUR ab. Die Merck-Aktie sank bis auf 108,35 EUR. Bei 108,45 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 3.011 Merck-Aktien den Besitzer.

Mit einem Kursgewinn bis auf 177,00 EUR erreichte der Titel am 31.08.2024 ein 52-Wochen-Hoch. 63,06 Prozent Plus fehlen der Merck-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 07.08.2025 bei 100,70 EUR. Derzeit notiert die Merck-Aktie damit 7,80 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Für Merck-Aktionäre gab es im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 2,20 EUR. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 2,27 EUR ausgeschüttet werden. Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 148,71 EUR an.

Merck gewährte am 07.08.2025 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.06.2025 abgelaufenen Quartals. Das EPS wurde auf 1,50 EUR beziffert. Ein Jahr zuvor waren 1,40 EUR je Aktie erzielt worden. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Merck in dem abgelaufenen Quartal einen Umsatzeinbruch von 1,81 Prozent verbucht. Der Umsatz lag bei 5,26 Mrd. EUR im Vergleich zu 5,35 Mrd. EUR im Vorjahresquartal.

In der Merck-Bilanz dürfte laut Analysten 2025 8,33 EUR je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

