Merck Aktie News: Merck am Donnerstagmittag auf rotem Terrain

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Donnerstagmittag die Aktie von Merck. Zuletzt fiel die Merck-Aktie. Im XETRA-Handel rutschte das Papier um 0,4 Prozent auf 119,95 EUR ab.

Die Merck-Aktie rutschte in der XETRA-Sitzung um 11:48 Uhr um 0,4 Prozent auf 119,95 EUR ab. Die größten Abgaben verzeichnete die Merck-Aktie bis auf 119,30 EUR. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 120,80 EUR. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 74.752 Merck-Aktien.

Am 18.10.2024 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 168,25 EUR an. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Merck-Aktie derzeit noch 40,27 Prozent Luft nach oben. Bei 100,70 EUR fiel das Papier am 07.08.2025 auf ein 52-Wochen-Tief. Derzeit notiert die Merck-Aktie damit 19,12 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Nachdem im Jahr 2024 2,20 EUR an Merck-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 2,27 EUR aus. Das durchschnittliche Kursziel der Merck-Aktie wird bei 148,71 EUR angegeben.

Am 07.08.2025 hat Merck die Kennzahlen zum am 30.06.2025 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Der Gewinn je Aktie lag bei 1,50 EUR. Im Vorjahresviertel waren 1,40 EUR je Aktie erzielt worden. Der Umsatz wurde auf 5,26 Mrd. EUR beziffert – das bedeutet einen Abschlag von 1,81 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 5,35 Mrd. EUR umgesetzt worden waren.

Analysten erwarten für 2025 einen Gewinn in Höhe von 8,33 EUR je Merck-Aktie.

