Merck Aktie News: Merck zeigt sich am Donnerstagmittag gestärkt

Zu den Performance-Besten des Tages zählt am Donnerstagmittag die Aktie von Merck. Das Papier von Merck konnte zuletzt klettern und stieg im XETRA-Handel um 0,7 Prozent auf 144,45 EUR.

Um 11:47 Uhr stieg die Merck-Aktie. In der XETRA-Sitzung kletterte das Papier um 0,7 Prozent auf 144,45 EUR. Den Tageshöchststand markierte die Merck-Aktie bei 145,25 EUR. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 144,45 EUR. Bisher wurden heute 56.476 Merck-Aktien gehandelt.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 11.01.2023 bei 202,80 EUR. Mit einem Zuwachs von mindestens 40,39 Prozent könnte die Merck-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Am 30.10.2023 gab der Anteilsschein bis auf 135,00 EUR nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Merck-Aktie derzeit noch 6,54 Prozent Luft nach unten.

Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 195,63 EUR.

Merck gewährte am 03.08.2023 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.06.2023 abgelaufenen Quartals. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 2,20 EUR präsentiert. Im Vorjahr hatten 2,64 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Merck hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 5.302,00 EUR abgeschlossen. Das entspricht einem Rückgang um 4,78 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 5.568,00 EUR erwirtschaftet worden waren.

Die Vorlage der Q3 2023-Finanzergebnisse wird am 09.11.2023 erwartet. Die Veröffentlichung der Merck-Ergebnisse für Q3 2024 erwarten Experten am 14.11.2024.

In der Merck-Bilanz dürfte laut Analysten 2023 8,55 EUR je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

