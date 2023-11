Merck Aktie News: Merck am Donnerstagnachmittag gesucht

Kursentwicklung im Fokus

Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Donnerstagnachmittag der Anteilsschein von Merck. Die Merck-Aktie konnte zuletzt im XETRA-Handel zulegen und verteuerte sich um 0,2 Prozent auf 143,70 EUR.

Um 15:52 Uhr stieg die Merck-Aktie. In der XETRA-Sitzung kletterte das Papier um 0,2 Prozent auf 143,70 EUR. Zwischenzeitlich stieg die Merck-Aktie sogar auf 145,75 EUR. Den XETRA-Handel startete das Papier bei 144,45 EUR. Bisher wurden via XETRA 134.555 Merck-Aktien gekauft oder verkauft.

Am 11.01.2023 markierte das Papier bei 202,80 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 41,13 Prozent. Am 30.10.2023 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 135,00 EUR nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Mit einem Abschlag von mindestens 6,05 Prozent könnte die Merck-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die Merck-Aktie bei 195,63 EUR.

Merck ließ sich am 03.08.2023 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.06.2023 beendeten Jahresviertel offengelegt. Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 2,20 EUR eingefahren. Im Vorjahresviertels waren 2,64 EUR je Aktie erzielt worden. Der Umsatz lag bei 5.302,00 EUR – das entspricht einem Abschlag von 4,78 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 5.568,00 EUR erwirtschaftet worden.

Merck dürfte die Finanzergebnisse für Q3 2023 voraussichtlich am 09.11.2023 präsentieren. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q3 2024-Bilanz auf den 14.11.2024.

Der Gewinn 2023 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 8,55 EUR je Merck-Aktie belaufen.

