Merck Aktie News: Merck legt am Dienstagmittag zu

Im XETRA-Handel gewannen die Merck-Papiere um 12:22 Uhr 1,8 Prozent. Die Merck-Aktie legte bis auf 184,65 EUR an, der bisherige Tageshöchstkurs. Bei 180,15 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 50.770 Merck-Aktien den Besitzer.

Am 03.01.2022 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 228,60 EUR. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 19,86 Prozent über dem aktuellen Kurs der Merck-Aktie. Bei einem Wert von 153,10 EUR erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (22.06.2022). Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 19,66 Prozent.

Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 211,78 EUR je Merck-Aktie an.

Merck ließ sich am 10.11.2022 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.09.2022 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das EPS lag bei 2,12 EUR. Im letzten Jahr hatte Merck einen Gewinn von 2,24 EUR je Aktie eingefahren. Auf der Umsatzseite hat Merck im vergangenen Quartal 5.805,70 EUR verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 16,74 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Merck 4.973,00 EUR umsetzen können.

Die Vorlage der Q4 2022-Finanzergebnisse wird am 02.03.2023 erwartet. Schätzungsweise am 07.03.2024 dürfte Merck die Q4 2023-Finanzergebnisse präsentieren.

Experten gehen davon aus, dass Merck im Jahr 2022 10,32 EUR je Aktie Gewinn verbuchen wird.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Merck-Aktie

Merck-Aktie: Das sind die Analysten-Einstufungen des vergangenen Monats

Merck-Aktie fester: Merck vereinbart Forschungskooperation mit Mersana Therapeutics

Siltronic-Aktie im Minus: Merck-Manager Michael Heckmeier wird Siltronic-CEO

Ausgewählte Hebelprodukte auf Merck KGaA Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Merck KGaA Long Short Hebel wählen: 5x 10x Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen Name Hebel KO Emittent Keine Daten Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Merck KGaA

Bildquellen: Merck 2016