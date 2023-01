Merck Aktie News: Merck gewinnt am Dienstagnachmittag

Um 04:22 Uhr stieg die Merck-Aktie. In der XETRA-Sitzung kletterte das Papier um 2,0 Prozent auf 183,55 EUR. Den höchsten Stand des Tages erreichte die Merck-Aktie bisher bei 184,65 EUR. Mit einem Wert von 180,15 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 99.905 Merck-Aktien.

Am 03.01.2022 erreichte der Anteilsschein mit 228,60 EUR ein 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Hoch liegt 19,71 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Merck-Aktie. Der Anteilsschein verbuchte am 22.06.2022 Kursverluste bis auf 153,10 EUR und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Merck-Aktie 19,89 Prozent sinken.

Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 211,78 EUR für die Merck-Aktie.

Die Zahlen des am 30.09.2022 abgelaufenen Quartals präsentierte Merck am 10.11.2022. In Sachen EPS wurden 2,12 EUR je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Merck 2,24 EUR je Aktie eingenommen. Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 16,74 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 4.973,00 EUR generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 5.805,70 EUR ausgewiesen.

Die kommende Q4 2022-Kennzahlen werden voraussichtlich am 02.03.2023 veröffentlicht. Experten erwarten die Q4 2023-Kennzahlen am 07.03.2024.

Der Gewinn 2022 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 10,32 EUR je Merck-Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Merck-Aktie

Merck-Aktie: Das sind die Analysten-Einstufungen des vergangenen Monats

Merck-Aktie fester: Merck vereinbart Forschungskooperation mit Mersana Therapeutics

Siltronic-Aktie im Minus: Merck-Manager Michael Heckmeier wird Siltronic-CEO

Ausgewählte Hebelprodukte auf Merck KGaA Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Merck KGaA Long Short Hebel wählen: 5x 10x Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen Name Hebel KO Emittent Keine Daten Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Merck KGaA

Bildquellen: Merck 2016