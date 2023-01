Merck Aktie News: Merck am Vormittag mit grünen Vorzeichen

Um 09:22 Uhr ging es für das Merck-Papier aufwärts. Im XETRA-Handel verteuerte es sich um 0,5 Prozent auf 180,90 EUR. Das bisherige Tageshoch markierte die Merck-Aktie bei 181,05 EUR. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 180,15 EUR. Der Tagesumsatz der Merck-Aktie belief sich zuletzt auf 2.531 Aktien.

Am 03.01.2022 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 228,60 EUR an. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 20,87 Prozent hinzugewinnen. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 153,10 EUR am 22.06.2022. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 18,16 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Merck-Aktie.

Analysten bewerten die Merck-Aktie im Durchschnitt mit 211,78 EUR.

Am 10.11.2022 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.09.2022 abgelaufenen Jahresviertel vor. Das EPS wurde auf 2,12 EUR beziffert. Ein Jahr zuvor waren 2,24 EUR je Aktie erzielt worden. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Merck in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 16,74 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 5.805,70 EUR im Vergleich zu 4.973,00 EUR im Vorjahresquartal.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 02.03.2023 erfolgen. Die Veröffentlichung der Merck-Ergebnisse für Q4 2023 erwarten Experten am 07.03.2024.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2022 10,32 EUR je Aktie in den Merck-Büchern.

