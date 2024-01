Merck Aktie News: Merck tendiert am Mittwochvormittag nahe Vortagesschluss

Aktie im Blick

Die Aktie von Merck zeigt am Mittwochvormittag wenig Änderung. Im XETRA-Handel kam die Merck-Aktie zuletzt kaum vom Fleck und notierte bei 142,75 EUR.

Die Merck-Aktie notierte im XETRA-Handel um 09:06 Uhr bei 142,75 EUR und damit auf dem Niveau des Vortages. Den höchsten Wert des Tages markierte die Merck-Aktie bei 142,80 EUR. Zwischenzeitlich weitete die Merck-Aktie die Kursverluste bis auf ein Tagestief bei 142,40 EUR aus. Bei 142,40 EUR ging der Anteilsschein in den XETRA-Handel. Von der Merck-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 7.781 Stück gehandelt.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 202,80 EUR. Dieser Kurs wurde am 11.01.2023 erreicht. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 42,07 Prozent über dem aktuellen Kurs der Merck-Aktie. Am 13.12.2023 gab der Anteilsschein bis auf 134,30 EUR nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Merck-Aktie 6,29 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Experten gaben als mittleres Kursziel 193,75 EUR an.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Merck am 09.11.2023. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 2,07 EUR. Im Vorjahresviertel hatte Merck 2,12 EUR je Aktie erwirtschaftet. Dabei wurde eine Umsatzabschwächung um 10,90 Prozent auf 5.173,00 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 5.805,70 EUR in den Büchern gestanden.

Die Vorlage der Q4 2023-Finanzergebnisse wird am 07.03.2024 erwartet. Mit der Vorlage der Q4 2024-Bilanz von Merck rechnen Experten am 06.03.2025.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2023 liegen bei durchschnittlich 8,47 EUR je Merck-Aktie.

