Merck Aktie News: Merck am Mittag gesucht

Die Aktie legte um 12:22 Uhr in der XETRA-Sitzung 0,5 Prozent auf 184,90 EUR zu. Den höchsten Wert des Tages markierte die Merck-Aktie bei 185,15 EUR. Den XETRA-Handel startete das Papier bei 184,00 EUR. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 79.979 Merck-Aktien.

Am 11.01.2023 erreichte der Anteilsschein mit 202,80 EUR ein 52-Wochen-Hoch. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Merck-Aktie 8,83 Prozent zulegen. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 153,10 EUR. Dieser Wert wurde am 22.06.2022 erreicht. Der derzeitige Kurs der Merck-Aktie liegt somit 20,77 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 213,60 EUR.

Die Zahlen des am 30.09.2022 abgelaufenen Quartals präsentierte Merck am 10.11.2022. Für das jüngste Quartal wurde ein Gewinn je Aktie von 2,12 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 2,24 EUR je Aktie generiert. Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 16,74 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 5.805,70 EUR ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 4.973,00 EUR in den Büchern gestanden.

Merck wird die nächste Bilanz für Q4 2022 voraussichtlich am 02.03.2023 vorlegen. Experten erwarten die Q4 2023-Kennzahlen am 07.03.2024.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2022 10,23 EUR je Aktie in den Merck-Büchern.

