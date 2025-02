Merck Aktie News: Merck am Montagvormittag mit Kursabschlägen

Notierung im Fokus

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Montagvormittag die Aktie von Merck. Die Merck-Aktie musste zuletzt im XETRA-Handel abgeben und fiel um 2,0 Prozent auf 143,45 EUR.

Das Papier von Merck befand sich um 09:06 Uhr im Sinkflug und gab im XETRA-Handel 2,0 Prozent auf 143,45 EUR ab. Die Merck-Aktie wertet zwischenzeitlich bis auf 143,05 EUR ab. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 144,50 EUR. Im heutigen Handel wurden bisher 18.965 Merck-Aktien umgesetzt.

Der Anteilsschein kletterte am 31.08.2024 auf bis zu 177,00 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 23,39 Prozent über dem aktuellen Kurs der Merck-Aktie. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 136,10 EUR. Dieser Wert wurde am 20.12.2024 erreicht. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Merck-Aktie 5,40 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Nachdem Merck seine Aktionäre 2023 mit 2,20 EUR beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 2,33 EUR je Aktie ausschütten. Das durchschnittliche Kursziel der Merck-Aktie wird bei 183,14 EUR angegeben.

Merck veröffentlichte am 14.11.2024 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.09.2024 abgelaufenen Jahresviertel. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 1,86 EUR beziffert, während im Vorjahresquartal 1,70 EUR je Aktie in den Büchern standen. Merck hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 5,27 Mrd. EUR abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 1,80 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 5,17 Mrd. EUR erwirtschaftet worden waren.

Der Gewinn 2024 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 8,73 EUR je Merck-Aktie belaufen.

