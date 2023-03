Merck Aktie News: Merck präsentiert sich am Freitagnachmittag fester

Das Papier von Merck konnte um 15:52 Uhr klettern und stieg im XETRA-Handel um 0,1 Prozent auf 179,35 EUR. Den höchsten Stand des Tages erreichte die Merck-Aktie bisher bei 181,05 EUR. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 180,00 EUR. Die Anzahl der bisher gehandelten Merck-Aktien beläuft sich auf 174.616 Stück.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 202,80 EUR. Dieser Kurs wurde am 11.01.2023 erreicht. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Merck-Aktie somit 11,56 Prozent niedriger. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 22.06.2022 bei 153,10 EUR. Mit Abgaben von 17,15 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Das durchschnittliche Kursziel der Merck-Aktie wird bei 213,20 EUR angegeben.

Am 10.11.2022 hat Merck in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.09.2022 – vorgestellt. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 2,12 EUR beziffert, während im Vorjahresquartal 2,24 EUR je Aktie in den Büchern standen. Auf der Umsatzseite hat Merck im vergangenen Quartal 5.805,70 EUR verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 16,74 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Merck 4.973,00 EUR umsetzen können.

Am 11.05.2023 dürfte die Q1 2023-Bilanz von Merck veröffentlicht werden. Mit der Präsentation der Q4 2023-Finanzergebnisse von Merck rechnen Experten am 07.03.2024.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Merck einen Gewinn von 9,85 EUR je Aktie in der Bilanz 2023 stehen haben dürfte.

