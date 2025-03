Merck Aktie News: Merck tendiert am Montagvormittag um Nulllinie

Merck im Fokus

Wenig Veränderung zeigt am Montagvormittag die Aktie von Merck. Anleger zeigten sich zuletzt bei der Merck-Aktie unentschlossen. Der Anteilsschein notierte im XETRA-Handel nahezu unverändert bei 135,95 EUR.

Ohne große Ausschläge präsentierte sich um 09:06 Uhr die Merck-Aktie. Der Anteilsschein notierte via XETRA bei 135,95 EUR. In der Spitze gewann die Merck-Aktie bis auf 136,05 EUR. Die größten Abgaben verzeichnete die Merck-Aktie bis auf 135,50 EUR. Zum XETRA-Handelsstart notierte das Papier bei 135,65 EUR. Zuletzt betrug der Umsatz im XETRA-Handel 4.256 Merck-Aktien.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 31.08.2024 bei 177,00 EUR. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 30,19 Prozent hinzugewinnen. Am 12.02.2025 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 132,80 EUR nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Mit Abgaben von 2,32 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 2,33 EUR, nach 2,20 EUR im Jahr 2023. Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 183,14 EUR.

Merck ließ sich am 14.11.2024 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.09.2024 beendeten Jahresviertel offengelegt. Der Gewinn je Aktie lag bei 1,86 EUR. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 1,70 EUR je Aktie vermeldet. Der Umsatz wurde auf 5,27 Mrd. EUR beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 5,17 Mrd. EUR umgesetzt worden waren.

Experten gehen davon aus, dass Merck im Jahr 2024 8,72 EUR je Aktie Gewinn verbuchen wird.

