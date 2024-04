Merck Aktie News: Merck am Mittwochmittag leichter

Aktienentwicklung

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Mittwochmittag die Aktie von Merck. Die Merck-Aktie notierte zuletzt im XETRA-Handel in Rot und verlor 0,9 Prozent auf 156,35 EUR.

Um 11:49 Uhr fiel die Merck-Aktie. Im XETRA-Handel rutschte das Papier um 0,9 Prozent auf 156,35 EUR ab. Die Merck-Aktie gab in der Spitze bis auf 156,00 EUR nach. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 156,95 EUR. Bisher wurden heute 48.192 Merck-Aktien gehandelt.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 07.04.2023 bei 176,75 EUR. Mit einem Zuwachs von 13,05 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 134,30 EUR. Dieser Wert wurde am 13.12.2023 erreicht. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 14,10 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Nachdem im Jahr 2023 2,20 EUR an Merck-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 2,30 EUR aus. Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 186,83 EUR je Merck-Aktie an.

Merck ließ sich am 09.11.2023 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.09.2023 beendeten Jahresviertel offengelegt. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 2,07 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 2,12 EUR erwirtschaftet worden. Dabei wurde eine Umsatzabschwächung um 10,90 Prozent auf 5.173,00 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 5.805,70 EUR in den Büchern gestanden.

Für das laufende Jahresviertel Q1 2024 wird am 15.05.2024 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Experten erwarten die Q1 2025-Kennzahlen am 14.05.2025.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2024 liegen bei durchschnittlich 8,54 EUR je Merck-Aktie.

