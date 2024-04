Merck Aktie News: Merck gibt am Mittwochnachmittag ab

Aktie im Blick

Die Aktie von Merck gehört am Mittwochnachmittag zu den Verlierern des Tages. Die Merck-Aktie musste zuletzt im XETRA-Handel abgeben und fiel um 0,1 Prozent auf 157,50 EUR.

Werte in diesem Artikel

Um 15:52 Uhr rutschte die Merck-Aktie in der XETRA-Sitzung um 0,1 Prozent auf 157,50 EUR ab. In der Spitze fiel die Merck-Aktie bis auf 155,90 EUR. Den XETRA-Handel startete das Papier bei 156,95 EUR. Bisher wurden heute 80.790 Merck-Aktien gehandelt.

Bei einem Wert von 176,75 EUR erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (07.04.2023). Der aktuelle Kurs der Merck-Aktie ist somit 12,22 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Am 13.12.2023 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 134,30 EUR. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Merck-Aktie 14,73 Prozent sinken.

Die Dividendenausschüttung für Merck-Aktionäre betrug im Jahr 2023 2,20 EUR, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 2,30 EUR belaufen. Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 186,83 EUR.

Am 09.11.2023 hat Merck die Kennzahlen zum am 30.09.2023 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 2,07 EUR präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Merck ein EPS von 2,12 EUR je Aktie vermeldet. Der Umsatz wurde auf 5.173,00 EUR beziffert – das bedeutet einen Abschlag von 10,90 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 5.805,70 EUR umgesetzt worden waren.

Voraussichtlich am 15.05.2024 dürfte Merck Anlegern einen Blick in die Q1 2024-Bilanz gewähren. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q1 2025 rechnen Experten am 14.05.2025.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2024 auf 8,54 EUR je Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Merck-Aktie

Handel in Frankfurt: LUS-DAX sackt zum Handelsende ab

Angespannte Stimmung in Frankfurt: DAX verbucht zum Handelsende Abschläge

Handel in Frankfurt: LUS-DAX verbucht am Nachmittag Verluste