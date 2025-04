Merck Aktie News: Merck am Mittag mit roten Vorzeichen

Merck im Fokus

Zu den Verlierern des Tages zählt am Donnerstagmittag die Aktie von Merck. Die Merck-Aktie notierte im XETRA-Handel zuletzt mit Abschlägen von 0,6 Prozent bei 125,40 EUR.

Die Merck-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 11:49 Uhr 0,6 Prozent im Minus bei 125,40 EUR. Die größten Abgaben verzeichnete die Merck-Aktie bis auf 124,60 EUR. Bei 125,00 EUR ging der Anteilsschein in den XETRA-Handel. Zuletzt betrug der Umsatz im XETRA-Handel 76.420 Merck-Aktien.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 31.08.2024 bei 177,00 EUR. Das 52-Wochen-Hoch liegt 41,15 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Merck-Aktie. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 02.04.2025 bei 123,20 EUR. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Merck-Aktie 1,75 Prozent sinken.

Nach 2,20 EUR im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 2,41 EUR je Merck-Aktie. Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 180,57 EUR für die Merck-Aktie aus.

Merck veröffentlichte am 06.03.2025 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.12.2024 abgelaufenen Jahresviertel. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 1,53 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 1,35 EUR erwirtschaftet worden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 5,42 Mrd. EUR vermeldet – das entspricht einem Plus von 3,69 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 5,23 Mrd. EUR in den Büchern standen.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2025 9,24 EUR je Aktie in den Merck-Büchern.

