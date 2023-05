Merck Aktie News: Merck am Mittwochvormittag mit positiven Vorzeichen

Aktien in diesem Artikel Merck 159,80 EUR

-0,06% Charts

News

Analysen

Das Papier von Merck legte um 09:06 Uhr zu und stieg im XETRA-Handel um 0,3 Prozent auf 159,90 EUR. Der Kurs der Merck-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 160,45 EUR zu. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 160,20 EUR. Im heutigen Handel wurden bisher 3.440 Merck-Aktien umgesetzt.

Bei einem Wert von 202,80 EUR erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (11.01.2023). Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Merck-Aktie somit 21,15 Prozent niedriger. Am 23.06.2022 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 153,10 EUR nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Derzeit notiert die Merck-Aktie damit 4,44 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 212,70 EUR für die Merck-Aktie.

Die Zahlen des am 30.09.2022 abgelaufenen Quartals präsentierte Merck am 10.11.2022. Für das jüngste Quartal wurde ein Gewinn je Aktie von 2,12 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 2,06 EUR je Aktie generiert. Merck hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 5.805,70 EUR abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 11,37 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 5.213,00 EUR erwirtschaftet worden waren.

Die Vorlage der Q1 2023-Finanzergebnisse wird für den 11.05.2023 terminiert. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q1 2024-Bilanz auf den 14.05.2024.

Den erwarteten Gewinn je Merck-Aktie für das Jahr 2023 setzen Experten auf 9,64 EUR fest.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Merck-Aktie

Wie Experten die Merck-Aktie im April einstuften

Diese Zertifikate eignen sich auch für Angsthasen

Erste Schätzungen: Merck stellt Zahlen zum jüngsten Quartal vor

Ausgewählte Hebelprodukte auf Merck KGaA Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Merck KGaA Long Short Hebel wählen: 5x 10x Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen Name Hebel KO Emittent Keine Daten Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Merck KGaA

Bildquellen: Merck KGaA