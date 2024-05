Merck Aktie News: Merck am Freitagnachmittag gefragt

Aktienkurs im Fokus

Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Freitagnachmittag der Anteilsschein von Merck. Das Papier von Merck konnte zuletzt klettern und stieg im XETRA-Handel um 2,0 Prozent auf 153,25 EUR.

Die Aktionäre schickten das Papier von Merck nach oben. Im XETRA-Handel gewann die Aktie um 15:53 Uhr 2,0 Prozent auf 153,25 EUR. Die Merck-Aktie baute ihre Kursgewinne zwischenzeitlich bis auf das bisherige Tageshoch bei 154,70 EUR aus. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 151,05 EUR. Zuletzt wurden via XETRA 108.693 Merck-Aktien umgesetzt.

Am 07.06.2023 markierte das Papier bei 172,40 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 12,50 Prozent hinzugewinnen. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 134,30 EUR. Dieser Wert wurde am 13.12.2023 erreicht. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Merck-Aktie derzeit noch 12,37 Prozent Luft nach unten.

Nach 2,20 EUR im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 2,29 EUR je Merck-Aktie. Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die Merck-Aktie bei 186,83 EUR.

Am 07.03.2024 äußerte sich Merck zu den Kennzahlen des am 31.12.2023 ausgelaufenen Quartals. Der Gewinn je Aktie lag bei 1,35 EUR. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 1,51 EUR je Aktie vermeldet. Auf der Umsatzseite wurde ein Abschlag zum Vorjahreszeitraum von 7,69 Prozent vermeldet. Der Umsatz lag zuletzt bei 5,23 Mrd. EUR. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 5,66 Mrd. EUR US-Dollar umgesetzt.

Voraussichtlich am 15.05.2024 dürfte Merck Anlegern einen Blick in die Q1 2024-Bilanz gewähren. Schätzungsweise am 14.05.2025 dürfte Merck die Q1 2025-Finanzergebnisse präsentieren.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Merck-Aktie in Höhe von 8,54 EUR im Jahr 2024 aus.

