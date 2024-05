Merck Aktie News: Merck macht am Vormittag Boden gut

Merck im Fokus

Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Freitagvormittag die Aktie von Merck. Im XETRA-Handel gewannen die Merck-Papiere zuletzt 1,3 Prozent.

Die Merck-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 09:06 Uhr 1,3 Prozent im Plus bei 152,20 EUR. Den höchsten Stand des Tages erreichte die Merck-Aktie bisher bei 152,20 EUR. Bei 151,05 EUR ging der Anteilsschein in den XETRA-Handel. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 7.356 Merck-Aktien den Besitzer.

Am 07.06.2023 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 172,40 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 13,27 Prozent. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 13.12.2023 (134,30 EUR). Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 11,76 Prozent.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 2,29 EUR, nach 2,20 EUR im Jahr 2023. Das durchschnittliche Kursziel liegt für die Merck-Aktie bei 186,83 EUR.

Am 07.03.2024 legte Merck die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 31.12.2023 endete, vor. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 1,35 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 1,51 EUR erwirtschaftet worden. Auf der Umsatzseite wurde ein Abschlag zum Vorjahreszeitraum von 7,69 Prozent vermeldet. Der Umsatz lag zuletzt bei 5,23 Mrd. EUR. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 5,66 Mrd. EUR US-Dollar umgesetzt.

Voraussichtlich am 15.05.2024 dürfte Merck Anlegern einen Blick in die Q1 2024-Bilanz gewähren. Experten erwarten die Q1 2025-Kennzahlen am 14.05.2025.

In der Merck-Bilanz dürfte laut Analysten 2024 8,54 EUR je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

