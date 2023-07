Merck Aktie News: Merck wird am Vormittag ausgebremst

Kurs der Merck

Die Aktie von Merck gehört am Montagvormittag zu den Verlierern des Tages. Die Merck-Aktie gab im XETRA-Handel zuletzt um 0,5 Prozent auf 150,75 EUR nach.

Der Merck-Aktie ging im XETRA-Handel die Puste aus. Um 09:06 Uhr verlor das Papier 0,5 Prozent auf 150,75 EUR. In der Spitze fiel die Merck-Aktie bis auf 150,55 EUR. Bei 151,05 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Im heutigen Handel wurden bisher 8.751 Merck-Aktien umgesetzt.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (202,80 EUR) erklomm das Papier am 11.01.2023. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 34,53 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Am 27.06.2023 gab der Anteilsschein bis auf 147,20 EUR nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Mit einem Kursverlust von 2,35 Prozent würde die Merck-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 208,00 EUR.

Am 11.05.2023 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 31.03.2023 abgelaufenen Jahresviertel vor. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 2,36 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 2,41 EUR erwirtschaftet worden. Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 1,83 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 5.198,00 EUR generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 5.293,00 EUR ausgewiesen.

Merck wird die nächste Bilanz für Q2 2023 voraussichtlich am 03.08.2023 vorlegen. Die Veröffentlichung der Merck-Ergebnisse für Q2 2024 erwarten Experten am 08.08.2024.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2023 9,47 EUR je Aktie in den Merck-Büchern.

