Merck Aktie News: Merck am Mittag gesucht

Aktienkurs im Fokus

Die Aktie von Merck gehört am Donnerstagmittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Das Papier von Merck konnte zuletzt klettern und stieg im XETRA-Handel um 2,2 Prozent auf 162,50 EUR.

Die Aktionäre schickten das Papier von Merck nach oben. Im XETRA-Handel gewann die Aktie um 11:48 Uhr 2,2 Prozent auf 162,50 EUR. Kurzfristig markierte die Merck-Aktie bei 165,40 EUR ihr bisheriges Tageshoch. Zur Startglocke stand der Titel bei 157,80 EUR. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 175.349 Merck-Aktien den Besitzer.

Am 11.01.2023 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 202,80 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Merck-Aktie 24,80 Prozent zulegen. Der Anteilsschein verbuchte am 10.07.2023 Kursverluste bis auf 145,60 EUR und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit Abgaben von 10,40 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 202,78 EUR für die Merck-Aktie aus.

Am 11.05.2023 äußerte sich Merck zu den Kennzahlen des am 31.03.2023 ausgelaufenen Quartals. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 2,36 EUR gegenüber 2,41 EUR im Vorjahresquartal. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 5.293,00 EUR vermeldet – das entspricht einem Plus von 1,83 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 5.198,00 EUR in den Büchern standen.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 09.11.2023 erfolgen. Mit der Präsentation der Q2 2024-Finanzergebnisse von Merck rechnen Experten am 08.08.2024.

Beim Gewinn 2023 gehen Experten vorab davon aus, dass Merck ein EPS in Höhe von 9,13 EUR in den Büchern stehen haben wird.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Merck-Aktie

Ausblick: Merck präsentiert Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel

Juli 2023: Experten empfehlen Merck-Aktie mehrheitlich zum Kauf

DAX 40-Papier Merck-Aktie: So viel Verlust hätte ein frühes Merck-Investment eingefahren