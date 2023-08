Merck Aktie News: Merck am Donnerstagnachmittag in Grün

Aktie im Fokus

Zu den Performance-Besten des Tages zählt am Donnerstagnachmittag die Aktie von Merck. Zuletzt sprang die Merck-Aktie im XETRA-Handel an und legte um 3,3 Prozent auf 164,25 EUR zu.

Werte in diesem Artikel

Die Merck-Aktie konnte um 15:52 Uhr im XETRA-Handel zulegen und verteuerte sich um 3,3 Prozent auf 164,25 EUR. In der Spitze gewann die Merck-Aktie bis auf 165,40 EUR. Bei 157,80 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Zuletzt wechselten via XETRA 310.870 Merck-Aktien den Besitzer.

Am 11.01.2023 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 202,80 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Merck-Aktie mit einem Kursplus von 23,47 Prozent wieder erreichen. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 10.07.2023 (145,60 EUR). Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 11,35 Prozent.

Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 202,78 EUR je Merck-Aktie an.

Am 11.05.2023 hat Merck in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.03.2023 – vorgestellt. Merck hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 2,36 EUR je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 2,41 EUR je Aktie gewesen. Der Umsatz wurde auf 5.293,00 EUR beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 5.198,00 EUR umgesetzt worden waren.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 09.11.2023 erfolgen. Mit der Vorlage der Q2 2024-Bilanz von Merck rechnen Experten am 08.08.2024.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Merck-Aktie in Höhe von 9,13 EUR im Jahr 2023 aus.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Merck-Aktie

Ausblick: Merck präsentiert Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel

Juli 2023: Experten empfehlen Merck-Aktie mehrheitlich zum Kauf

DAX 40-Papier Merck-Aktie: So viel Verlust hätte ein frühes Merck-Investment eingefahren