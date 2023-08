Merck Aktie News: Anleger schicken Merck am Vormittag ins Plus

So entwickelt sich Merck

Die Aktie von Merck gehört am Donnerstagvormittag zu den erfolgreicheren des Tages. Die Aktionäre schickten das Papier von Merck nach oben. Im XETRA-Handel gewann die Aktie zuletzt 2,1 Prozent auf 162,45 EUR.

Die Merck-Aktie stieg im XETRA-Handel. Um 09:06 Uhr verteuerte sich das Papier um 2,1 Prozent auf 162,45 EUR. Die Merck-Aktie baute ihre Kursgewinne zwischenzeitlich bis auf das bisherige Tageshoch bei 162,45 EUR aus. Bei 157,80 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Zuletzt wurden via XETRA 40.469 Merck-Aktien umgesetzt.

Am 11.01.2023 erreichte der Anteilsschein mit 202,80 EUR ein 52-Wochen-Hoch. Der derzeitige Kurs der Merck-Aktie liegt somit 19,90 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Der Anteilsschein verbuchte am 10.07.2023 Kursverluste bis auf 145,60 EUR und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Merck-Aktie derzeit noch 10,37 Prozent Luft nach unten.

Das durchschnittliche Kursziel liegt für die Merck-Aktie bei 202,78 EUR.

Merck ließ sich am 11.05.2023 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 31.03.2023 beendeten Jahresviertel offengelegt. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 2,36 EUR. Im Vorjahresviertel hatte Merck 2,41 EUR je Aktie erwirtschaftet. Merck hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 5.293,00 EUR abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 1,83 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 5.198,00 EUR erwirtschaftet worden waren.

Die Kennzahlen für Q3 2023 dürfte Merck am 09.11.2023 präsentieren. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q2 2024-Bilanz auf den 08.08.2024.

Der Gewinn 2023 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 9,13 EUR je Merck-Aktie belaufen.

