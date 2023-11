Blick auf Aktienkurs

Merck Aktie News: Merck am Freitagmittag freundlich

03.11.23 12:04 Uhr

Die Aktie von Merck gehört am Freitagmittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Die Merck-Aktie stand in der XETRA-Sitzung zuletzt 1,5 Prozent im Plus bei 145,55 EUR.

Um 11:44 Uhr ging es für das Merck-Papier aufwärts. Im XETRA-Handel verteuerte es sich um 1,5 Prozent auf 145,55 EUR. Das bisherige Tageshoch markierte die Merck-Aktie bei 146,05 EUR. Bei 143,60 EUR ging der Anteilsschein in den XETRA-Handel. Zuletzt betrug der Umsatz im XETRA-Handel 32.573 Merck-Aktien. Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 11.01.2023 bei 202,80 EUR. Mit einem Zuwachs von 39,33 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 30.10.2023 bei 135,00 EUR. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Merck-Aktie 7,25 Prozent sinken. Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 195,63 EUR. Merck gewährte am 03.08.2023 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.06.2023 abgelaufenen Quartals. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 2,20 EUR präsentiert. Im Vorjahr hatten 2,64 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Merck in dem abgelaufenen Quartal einen Umsatzeinbruch von 4,78 Prozent verbucht. Der Umsatz lag bei 5.302,00 EUR im Vergleich zu 5.568,00 EUR im Vorjahresquartal. Die Vorlage der Q3 2023-Finanzergebnisse wird am 09.11.2023 erwartet. Die Veröffentlichung der Merck-Ergebnisse für Q3 2024 erwarten Experten am 14.11.2024. Die Experten-Prognosen für das EPS 2023 liegen bei durchschnittlich 8,52 EUR je Merck-Aktie. Redaktion finanzen.net Die aktuellsten News zur Merck-Aktie Merck-Aktie freundlich: Merck will Europas Strombedarf ab 2025 mit erneuerbaren Energien decken Freundlicher Handel in Frankfurt: LUS-DAX mit positivem Vorzeichen Dienstagshandel in Frankfurt: DAX am Mittag im Aufwind

Bildquellen: Merck 2016