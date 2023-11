Merck Aktie News: Merck legt am Nachmittag zu

Merck im Fokus

Zu den bestplatzierten Aktien des Tages zählt am Freitagnachmittag der Anteilsschein von Merck. Die Merck-Aktie stieg im XETRA-Handel. Zuletzt verteuerte sich das Papier um 3,0 Prozent auf 147,75 EUR.

Um 15:52 Uhr ging es für das Merck-Papier aufwärts. Im XETRA-Handel verteuerte es sich um 3,0 Prozent auf 147,75 EUR. Im Tageshoch stieg die Merck-Aktie bis auf 149,10 EUR. Mit einem Wert von 143,60 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Die Anzahl der bisher gehandelten Merck-Aktien beläuft sich auf 199.733 Stück.

Am 11.01.2023 markierte das Papier bei 202,80 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Mit einem Zuwachs von mindestens 37,26 Prozent könnte die Merck-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Bei einem Wert von 135,00 EUR erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (30.10.2023). Abschläge von 8,63 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 195,63 EUR je Merck-Aktie an.

Merck ließ sich am 03.08.2023 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.06.2023 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das EPS wurde auf 2,20 EUR beziffert. Ein Jahr zuvor waren 2,64 EUR je Aktie erzielt worden. In Sachen Umsatz präsentierte das Unternehmen 5.302,00 EUR – eine Minderung von 4,78 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte der Konzern einen Umsatz von 5.568,00 EUR eingefahren.

Am 09.11.2023 dürfte die Q3 2023-Bilanz von Merck veröffentlicht werden. Am 14.11.2024 wird Merck schätzungsweise die Ergebnisse für Q3 2024 präsentieren.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2023 auf 8,52 EUR belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

