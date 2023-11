Merck Aktie News: Merck am Vormittag nahezu unverändert

Aktienkurs im Fokus

Die Aktie von Merck zeigt am Freitagvormittag wenig Änderung. Im XETRA-Handel kam die Merck-Aktie zuletzt kaum vom Fleck und notierte bei 143,35 EUR.

Bei der Merck-Aktie ließ sich um 09:07 Uhr kaum Bewegung zum Vortag ausmachen. Im XETRA-Handel hat das Papier einen Wert von 143,35 EUR. Die Merck-Aktie legte bis auf 144,10 EUR an, der bisherige Tageshöchstkurs. Die größten Abgaben verzeichnete die Merck-Aktie bis auf 143,35 EUR. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 143,60 EUR. Bisher wurden heute 2.976 Merck-Aktien gehandelt.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 202,80 EUR. Dieser Kurs wurde am 11.01.2023 erreicht. Der derzeitige Kurs der Merck-Aktie liegt somit 29,31 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Kursverluste drückten das Papier am 30.10.2023 auf bis zu 135,00 EUR und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Merck-Aktie 6,19 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 195,63 EUR.

Am 03.08.2023 lud Merck zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.06.2023 endete. Es stand ein EPS von 2,20 EUR je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Merck noch ein Gewinn pro Aktie von 2,64 EUR in den Büchern gestanden. Umsatzseitig standen 5.302,00 EUR in den Büchern – ein Minus von 4,78 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Merck 5.568,00 EUR erwirtschaftet hatte.

Mit der Q3 2023-Bilanzvorlage von Merck wird am 09.11.2023 gerechnet. Mit der Vorlage der Q3 2024-Bilanz von Merck rechnen Experten am 14.11.2024.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Merck-Aktie in Höhe von 8,52 EUR im Jahr 2023 aus.

