Merck Aktie News: Merck am Mittwochnachmittag im Aufwind

Um 04:22 Uhr stieg die Merck-Aktie. In der XETRA-Sitzung kletterte das Papier um 3,3 Prozent auf 189,40 EUR. Das bisherige Tageshoch markierte die Merck-Aktie bei 191,50 EUR. Bei 186,10 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 194.506 Merck-Aktien.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 225,90 EUR. Dieser Kurs wurde am 04.01.2022 erreicht. Gewinne von 16,16 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Kursverluste drückten das Papier am 22.06.2022 auf bis zu 153,10 EUR und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Derzeit notiert die Merck-Aktie damit 23,71 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Experten gaben als mittleres Kursziel 211,78 EUR an.

Am 10.11.2022 äußerte sich Merck zu den Kennzahlen des am 30.09.2022 ausgelaufenen Quartals. Es stand ein EPS von 2,12 EUR je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Merck noch ein Gewinn pro Aktie von 2,24 EUR in den Büchern gestanden. Umsatzseitig wurden 5.805,70 EUR vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte Merck 4.973,00 EUR umgesetzt.

Die Vorlage der Q4 2022-Finanzergebnisse wird am 02.03.2023 erwartet. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q4 2023-Bilanz auf den 07.03.2024.

Experten gehen davon aus, dass Merck im Jahr 2022 10,32 EUR je Aktie Gewinn verbuchen wird.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: Merck KGaA