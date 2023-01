Merck Aktie News: Merck macht am Vormittag Boden gut

Die Merck-Aktie notierte im XETRA-Handel um 09:22 Uhr in Grün und gewann 2,8 Prozent auf 188,45 EUR. Der Kurs der Merck-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 188,45 EUR zu. Bei 186,10 EUR ging der Anteilsschein in den XETRA-Handel. Zuletzt wechselten 14.122 Merck-Aktien den Besitzer.

Am 04.01.2022 erreichte der Anteilsschein mit 225,90 EUR ein 52-Wochen-Hoch. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 16,58 Prozent hinzugewinnen. Bei 153,10 EUR fiel das Papier am 22.06.2022 auf ein 52-Wochen-Tief. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 23,09 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Merck-Aktie.

Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 211,78 EUR für die Merck-Aktie aus.

Die Bilanz zum am 30.09.2022 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Merck am 10.11.2022. Das EPS wurde auf 2,12 EUR beziffert. Ein Jahr zuvor waren 2,24 EUR je Aktie erzielt worden. Auf der Umsatzseite standen 5.805,70 EUR in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 4.973,00 EUR umgesetzt.

Die Kennzahlen für Q4 2022 dürfte Merck am 02.03.2023 präsentieren. Experten erwarten die Q4 2023-Kennzahlen am 07.03.2024.

Der Gewinn 2022 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 10,32 EUR je Merck-Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Merck-Aktie

Merck-Aktie: Das sind die Analysten-Einstufungen des vergangenen Monats

Merck-Aktie fester: Merck vereinbart Forschungskooperation mit Mersana Therapeutics

Siltronic-Aktie im Minus: Merck-Manager Michael Heckmeier wird Siltronic-CEO

Ausgewählte Hebelprodukte auf Merck KGaA Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Merck KGaA Long Short Hebel wählen: 5x 10x Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen Name Hebel KO Emittent Keine Daten Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Merck KGaA

Bildquellen: Merck KGaA