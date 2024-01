Merck Aktie News: Merck tendiert am Vormittag auf rotem Terrain

Blick auf Merck-Kurs

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Donnerstagvormittag die Aktie von Merck. Die Merck-Aktie rutschte in der XETRA-Sitzung zuletzt um 0,2 Prozent auf 142,15 EUR ab.

Die Merck-Aktie rutschte in der XETRA-Sitzung um 09:06 Uhr um 0,2 Prozent auf 142,15 EUR ab. Das bisherige Tagestief markierte Merck-Aktie bei 142,00 EUR. Den Handelstag beging das Papier bei 142,00 EUR. Zuletzt betrug der Umsatz im XETRA-Handel 4.821 Merck-Aktien.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 11.01.2023 bei 202,80 EUR. Der aktuelle Kurs der Merck-Aktie ist somit 42,67 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 134,30 EUR ab. Abschläge von 5,52 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Das durchschnittliche Kursziel liegt für die Merck-Aktie bei 193,75 EUR.

Die Bilanz zum am 30.09.2023 abgelaufenen Quartal legte Merck am 09.11.2023 vor. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 2,07 EUR präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Merck ein EPS von 2,12 EUR je Aktie vermeldet. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Merck in dem abgelaufenen Quartal Umsatzeinbußen von 10,90 Prozent hinnehmen müssen. Der Umsatz lag bei 5.173,00 EUR. Im Vorjahresviertel waren 5.805,70 EUR in den Büchern gestanden.

Die Vorlage der Q4 2023-Finanzergebnisse wird am 07.03.2024 erwartet. Experten terminieren die Vorlage der Q4 2024-Bilanz auf den 06.03.2025.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2024 auf 9,03 EUR je Aktie belaufen.

