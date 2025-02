Merck Aktie News: Merck am Nachmittag im Minus

Kursverlauf

Die Aktie von Merck gehört am Dienstagnachmittag zu den Verlierern des Tages. Der Merck-Aktie ging im XETRA-Handel die Puste aus. Zuletzt verlor das Papier 1,7 Prozent auf 141,95 EUR.

Der Merck-Aktie ging im XETRA-Handel die Puste aus. Um 15:53 Uhr verlor das Papier 1,7 Prozent auf 141,95 EUR. Die Merck-Aktie sank bis auf 141,75 EUR. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 143,90 EUR. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 122.144 Merck-Aktien umgesetzt.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 31.08.2024 bei 177,00 EUR. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Merck-Aktie somit 19,80 Prozent niedriger. Am 20.12.2024 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 136,10 EUR. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Merck-Aktie derzeit noch 4,12 Prozent Luft nach unten.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 2,33 EUR. Im Vorjahr hatte Merck 2,20 EUR je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 183,14 EUR.

Die Bilanz zum am 30.09.2024 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Merck am 14.11.2024. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 1,86 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 1,70 EUR erwirtschaftet worden. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Merck in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 1,80 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 5,27 Mrd. EUR im Vergleich zu 5,17 Mrd. EUR im Vorjahresquartal.

In der Merck-Bilanz dürfte laut Analysten 2024 8,73 EUR je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

