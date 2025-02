Merck Aktie News: Merck am Vormittag im Minusbereich

So entwickelt sich Merck

Die Aktie von Merck gehört am Dienstagvormittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Merck-Aktie musste zuletzt Verluste hinnehmen. Im XETRA-Handel ging es um 0,6 Prozent auf 143,55 EUR abwärts.

Die Merck-Aktie notierte um 09:07 Uhr im XETRA-Handel in Rot und verlor 0,6 Prozent auf 143,55 EUR. Die Merck-Aktie sank bis auf 143,55 EUR. Bei 143,90 EUR eröffnete der Anteilsschein. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 6.223 Merck-Aktien.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 177,00 EUR. Dieser Kurs wurde am 31.08.2024 erreicht. Gewinne von 23,30 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 20.12.2024 bei 136,10 EUR. Mit Abgaben von 5,19 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 2,33 EUR. Im Vorjahr hatte Merck 2,20 EUR je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Das durchschnittliche Kursziel der Merck-Aktie wird bei 183,14 EUR angegeben.

Am 14.11.2024 lud Merck zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.09.2024 endete. In Sachen EPS wurden 1,86 EUR je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Merck 1,70 EUR je Aktie eingenommen. In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 5,27 Mrd. EUR in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 1,80 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Merck einen Umsatz von 5,17 Mrd. EUR eingefahren.

Analysten erwarten für 2024 einen Gewinn in Höhe von 8,73 EUR je Merck-Aktie.

